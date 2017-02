später lesen Bundesligist auf Rekordkurs BVB steigert Umsatz und Gewinn klar 2017-02-20T12:37+0100 2017-02-20T12:37+0100

Bundesligist Borussia Dortmund steuert auf Rekordzahlen zu. Die GmbH und Co. KGaA vermeldete für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 am Montag vorläufig einen Umsatz von 214,2 Millionen Euro (27,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum). Der Halbjahresgewinn betrug 15,6 Millionen Euro (Vorjahr: -4,7 Millionen). 2015/16 hatte der Gewinn nach Steuern für das Gesamtjahr 29,4 Millionen Euro betragen. Der BVB könnte 2016/17 erstmals die 400-Millionen-Umsatz-Marke überschreiten, der Rekordumsatz liegt bei 376,3 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015/16. Auch transferbereinigt stieg der Konzern-Umsatz im ersten Halbjahr um 17,8 Prozent auf 169 Millionen Euro (Vorjahr: 143,5). Bemerkenswert ist die Steigerung des Personalaufwands um mehr als 16 Millionen Euro auf 82,3 Millionen. Das Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2016 auf 319,6 Millionen Euro, was einer Steigerung um 10,1 Millionen entspricht.