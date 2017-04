An Borussia Dortmunds Mannschaftsbus haben sich vor dem Champions-League-Heimspiel gegen AS Monaco insgesamt drei Explosionen ereignet. BVB-Spieler Marc Bartra ist dabei verletzt worden. Das Spiel wurde daraufhin abgesagt und soll morgen nachgeholt werden.

Wie die Dortmunder Polizei berichtet, haben sich um kurz nach 19 Uhr auf Höhe Wittbräucker Straße/Schirrmannweg in Dortmund-Höchsten drei Explosionen am Dortmunder Mannschaftsbus ereignet. Laut Polizeiangaben sind die Scheiben des Busses dabei ganz oder teilweise geborsten. Was die Explosionen verursacht hat, konnten die Beamten noch nicht bekanntgeben. Der BVB hat auf seinem Twitter-Account derweil bereits eine Bombenexplosion bestätigt.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

BVB-Verteidiger Marc Bartra ist bei der Explosion an der Hand verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden, wie Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bestätigte. Das Spiel gegen Monaco ist abgesagt worden und wird am morgigen Mittwoch um 18.45 Uhr nachgeholt werden. "Die frühe Anstoßzeit auch deshalb, damit wir nicht mit dem Spiel des FC Bayern München kollidieren", erklärte Watzke. Der Rekordmeister spielt um 20.45 Uhr gegen Real Madrid.

FOTO: dpa, vge

Die Situation im Stadion stellt sich recht geordnet dar. Fans aus Monaco zeigten sich bereits mit Dortmund-Sprechchören solidarisch mit den Gastgebern. Der BVB bat die Zuschauer darum, zunächst noch im Stadion zu bleiben und sich geordnet zurückzuziehen.

Monaco fans in support of Dortmund 👏 pic.twitter.com/VCBcJCcapP — ™ (@IconicNo10) April 11, 2017

Der Polizei liegen keine Erkenntnisse über eine mögliche Gefährdung der Stadionbesucher vor. "Wir koordinieren die Räumung des Stadions in enger Abstimmung mit dem BVB", sagte eine Polizeisprecherin unserer Redaktion. "Unruhen gibt es bislang nicht. Die Menschen verhalten sich vorbildlich."

Wir berichten fortlaufend...

(aka/mro/lsa)