Explosion am BVB-Bus

An Borussia Dortmunds Mannschaftsbus hat es vor dem Champions-League-Spiel gegen AS Monaco drei Explosionen gegeben. BVB-Spieler Marc Bartra wurde verletzt. Das Spiel wurde abgesagt und soll am Mittwoch nachgeholt werden. In Tatortnähe wurde ein verdächtiges Schreiben gefunden.

Wie die Dortmunder Polizei berichtet, haben sich um 19.15 Uhr auf Höhe Wittbräucker Straße/Schirrmannweg in Dortmund-Höchsten drei Explosionen am Dortmunder Mannschaftsbus ereignet, die Scheiben des Busses sind dabei teilweise geborsten. Die Sprengsätze waren nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in einer Hecke versteckt.

"Wir sind von Anfang an davon ausgegangen, dass es sich hier um einen gezielten Angriff auf die Mannschaft des BVB gehandelt hat", sagte der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange am späten Dienstagabend auf einer Pressekonferenz. Zum jetzigen Zeitpunkt seien die genauen Hintergründe der Tat jedoch unklar. Die Einsatzkräfte seien weiterhin mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch Sprengstoffspürhunde sind im Einsatz.

Nach den Explosionen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat die Polizei außerdem am Abend ein verdächtiges Schreiben in der Nähe des Teamhotels gefunden. Über den genauen Inhalt machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die Echtheit des Schreibens werde geprüft.

Marc Bartra in Klinik behandelt

BVB-Verteidiger Marc Bartra ist bei der Explosion an der Hand verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Am späten Abend konnte er die Klinik bereits wieder verlassen. "Ich saß in der hintersten Reihe neben Marc Bartra, der von Splittern der zerborstenen Rückscheibe getroffen wurde", sagte BVB-Torwart Roman Bürki der Schweizer Zeitung "Blick". "Der Bus bog auf die Hauptstraße ein, als es einen Riesenknall gab - eine regelrechte Explosion", so Bürki. Dann hätten sich die Spieler geduckt und auf den Boden gelegt. "Wir wussten ja nicht, ob noch mehr passiert."

Die Räumung des Stadions verlief laut Polizei ohne Probleme. "Wir haben die Räumung in enger Abstimmung mit dem BVB koordiniert", sagte eine Polizeisprecherin unserer Redaktion. "Unruhen gab es keine. Die Menschen haben sich vorbildlich verhalten." Die Mannschaft der AS Monaco absolvierte nach der Spielabsage noch am Abend eine spontane Trainingseinheit im Signal-Iduna-Park.

Tickets für neuen Termin gültig

Das Spiel soll am Mittwoch um 18.45 Uhr nachgeholt werden. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. "Die frühe Anstoßzeit auch deshalb, damit wir nicht mit dem Spiel des FC Bayern München kollidieren", erklärte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Der Rekordmeister spielt im Anschluss um 20.45 Uhr gegen Real Madrid.

In seiner kurzen Ansprache, die Watzke im Stadion hielt, erzählte er auch, dass er mit BVB-Trainer Thomas Tuchel gesprochen habe. "Er ist geschockt. Die Mannschaft ist in Schockstarre", sagte Watzke.

Fans aus Monaco zeigten sich bereits mit Dortmund-Sprechchören solidarisch mit den Gastgebern, unter dem Hashtag #Bedforawayfans bieten Dortmunder Fans auf Twitter derweil Übernachtungsmöglichkeiten für mitgereiste Anhänger aus Monaco an.

