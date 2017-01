später lesen Borussia Dortmund Guerreiro wieder im BVB-Training Teilen

Mittelfeldspieler Raphael Guerreiro peilt nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund ein Comeback im ersten Ligaspiel des neuen Jahres an. "Ich habe mich sehr gut gefühlt. Das Ziel ist es jetzt, Schritt für Schritt weiterzukommen und beim nächsten Meisterschaftsspiel dabei zu sein", sagte der Portugiese laut einer BVB-Mitteilung am Montag. Der Europameister hatte im Wintertrainingslager in Marbella erstmals nach längerer Verletzungspause wieder mit der Mannschaft trainiert. Aufgrund von Rückenproblemen konnte er seit Anfang November nicht eingesetzt werden. Nun hofft der 23 Jahre alte Profi, am 21. Januar in der Bundesligapartie bei Werder Bremen wieder im Kader stehen zu können. "Außen vor zu sein, war sehr schwierig", sagte er. "Ich habe versucht, den Kopf nicht hängen zu lassen."