Isak wurde am 21. September 1999 in Solna geboren. Der gebürtige Schwede mit eritreischen Wurzeln begann im Alter von sechs Jahren beim AIK Solna mit dem Fußballspielen. Am 28. Februar 2016 gab der damals 16-Jährige beim 6:0-Sieg im Pokalspiel gegen den Viertligisten Tenhults IF sein Profidebüt, wobei er mit dem Treffer zum Endstand in der 86. Minute auch direkt sein erstes Tor im Seniorenbereich erzielte. weniger

Isak wurde am 21. September 1999 in Solna geboren. Der gebürtige Schwede mit eritreischen Wurzeln begann im Alter von sechs Jahren beim AIK Solna mit dem Fußballspielen. Am 28. Februar 2016 gab der damals 16-Jährige beim 6:0-Sieg im Pokalspiel gegen den Viertligisten Tenhults IF sein Profidebüt, wobei er mit dem Treffer zum Endstand... mehr

Knapp zwei Monate später (7. April 2016) debütierte der Angreifer in der Allsvenskan, der höchsten Spielklasse in Schweden. Beim 2:0-Sieg im Auswärtsspiel gegen den Östersunds FK erzielte er als jüngster Torschütze in der Vereinsgeschichte das Tor zum Endstand in der 50. Minute.