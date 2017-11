Eurosport: "Die Sorgen werden größer. Borussia Dortmund steckt nach dem bitteren Remis gegen APOEL Nikosia in der Krise. Das Aus in der Champions League ist so gut wie sicher, um die Europa League muss der BVB sogar noch bangen. Trainer Peter Bosz beschwört vor dem Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern den Teamgeist. Doch der Niederländer... mehr

Eurosport: "Die Sorgen werden größer. Borussia Dortmund steckt nach dem bitteren Remis gegen APOEL Nikosia in der Krise. Das Aus in der Champions League ist so gut wie sicher, um die Europa League muss der BVB sogar noch bangen. Trainer Peter Bosz beschwört vor dem Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern den Teamgeist. Doch der Niederländer steht selbst heftig in der Kritik. Um in der Champions League noch weiterzukommen, müsste der BVB die abschließenden Gruppenspiele gegen Tottenham Hotspur und bei Real Madrid gewinnen und zudem hoffen, dass Real in Nikosia Punkte liegen lässt. Scheint utopisch. 'Wir müssen schauen, dass wir zumindest Platz drei verteidigen', schätzte Abwehrspieler Ömer Toprak die Situation realistisch ein. Gelingt das, wäre der BVB im kommenden Jahr immerhin für die Europa League spielberechtigt." weniger