Der BVB wies auf SID-Anfrage darauf hin, "diese Gerüchte grundsätzlich und schon lange nicht mehr zu kommentieren".

Noch vor sechs Tagen hatte Aftonbladet berichtet, dass Champions-League-Sieger Real Madrid sich die Dienste des Schwedens gesichert habe. Die Ablöse für den bereits als Nachfolger von Superstar Zlatan Ibrahimovic gefeierten Youngster soll rund zehn Millionen Euro betragen.

Here is the goal from Alexander Isak. Shades of Ibra with that goal! pic.twitter.com/K8Xvh7Jbdp