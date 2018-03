später lesen Usain Bolt trainiert in Dortmund "BVB, mach dich bereit für Freitag" FOTO: dpa, mr 2018-03-22T07:57+0100 2018-03-22T10:43+0100

Der BVB hat zuletzt personelle Veränderungen für die kommende Saison angekündigt. Ein prominenter Trainingsgast kommt bereits am Freitag. Sprintstar Usain Bolt trainiert am Freitagvormittag bei Borussia Dortmund. Das kündigte der 31-jährige Jamaikaner auf Twitter an.