Borussia Dortmund: Zwei Festnahmen in Zusammenhang mit Angriff auf RB-Fans

2017-02-19

Die Polizei hat am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg (3:0) zwei Personen festgenommen, die mutmaßlich am Angriff auf Fans von RB Leipzig am 4. Februar beteiligt waren.