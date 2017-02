Borussia Mönchengladbach Bewerten Sie die Leistung beim 1:0 gegen Bremen

Drei Siege hintereinander in der Bundesliga, dazu der Erfolg im Achtelfinale des DFB-Pokals – Borussia ist absolut in der Spur. Beim 1:0 in Bremen war wieder die mannschaftliche Geschlossenheit der Schlüssel zum Erfolg. mehr