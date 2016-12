Schubert wurde am 24. Juli 1971 in Kassel geboren. weniger

Schubert wurde am 24. Juli 1971 in Kassel geboren.

Schubert studierte an Universität Kassel Sport und Germanistik. Als Spieler war er bis 2002 aktiv, zuletzt beim KSV Baunatal.

Beim FC Bayern München, beim FC Schalke 04 und beim Hamburger SV hospitierte er in den Nachwuchsabteilungen.

Anfang April 2009 löste er Christian Schreier auf der Position des Sportlichen Leiters ab. Am 13. Mai 2009 wurde Schubert zudem Trainer und beerbte Pawel Dotschew. Unter Schubert gelang Paderborn der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

In Hamburg wurde er jedoch am 26. September 2012 wieder beurlaubt. Sein Scheitern beim FC St. Pauli wurde filmisch in der Doku "Trainer!" verarbeitet.