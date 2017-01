Nach dem Geheimtraining am Mittwoch bat Dieter Hecking am Donnerstag zur nächsten Einheit. Nico Schulz fehlte mit einem grippalen Infekt und wird auch in Darmstadt ausfallen.

Nach dem Geheimtraining am Mittwoch bat Dieter Hecking am Donnerstag zur nächsten Einheit. Nico Schulz fehlte mit einem grippalen Infekt und wird auch in Darmstadt ausfallen. weniger