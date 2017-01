Borussia hat beim Telekom Cup auch gegen Gastgeber Fortuna Düsseldorf enttäuscht. Auf die Niederlage gegen den FSV Mainz 05 folgte ein 0:2 gegen den Zweitligisten. Nur Torwart Tobias Sippel verhinderte eine höhere Niederlage. Von Jannik Sorgatz

Nur eine halbe Stunde nach dem 0:1 gegen Mainz musste Borussia im Spiel um Platz drei gegen Fortuna antreten. Düsseldorf hatte zuvor erst im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern verloren. Trainer Dieter Hecking schickte Jannik Vestergaard, Timothée Kolodziejczak, Christoph Kramer und Lars Stindl erneut auf den Rasen, brachte dazu sieben Neue. Auf der linken Seite durften Oscar Wendt und Nico Schulz gemeinsam ran. Vorne agierte Josip Drmic als Mittelstürmer und hatte oft Stindl neben sich. Hinzu kamen Julian Korb, Mo Dahoud, Jonas Hofmann und Ersatztorwart Tobias Sippel.

Schon in der zweiten Minute wäre Borussia beinahe in Rückstand geraten, aber Sippel konnte einen Kopfball noch abwehren. Drin war der Ball dann nur eine Minute später, als die Innenverteidigung um Kolodziejczak und Vestergaard den Gegner an der Strafraumgrenze gewähren ließ und Kann Ayhan flach ins rechte Eck schoss.

Gladbach war noch immer nicht im Spiel, da gelang Düsseldorf bereits das zweite Tor. Axel Bellinghausen bediente von links Emmanuel Iyoha, der Borussias Abwehr entwischt war. Im ersten Versuch scheiterte der Youngster noch an Sippel, den zweiten verwandelte er cool. Heckings Elf fand nur schwer in die Partie. Hinten ließ sich die Defensive das eine oder andere Mal überlaufen, vorne häuften sich Abstimmungsprobleme wie in der 18. Minute, als Korb und Hofmann auf rechts beide vor dem Ball wegliefen.

Zur Hälfte des Spiels hatten Kolodziejczak und Stindl Feierabend, rein kamen Tony Jantschke und Ba-Muaka Simakala. Jantschke führte sich mit einem verlorenen Laufduell gegen Iyoha ein, Sippel rettete per Fußabwehr. Wenig später flog ein Weitschuss von Kevin Akpoguma knapp am linken Pfosten vorbei. Die riesige Möglichkeit zum 0:3 vergab der sehr präsente Iyoha. Korb war überlupft worden, Ex-Borusse Marlon Ritter hatte den Ball scharf hereingebracht. Borussia konnte sich bei Sippel bedanken, dass sich die desolate Leistung nicht auch in einem desolaten Ergebnis widerspiegelte.

Danach plätscherte die Partie dem Ende entgegen. Nils Rütten kam noch für Kramer. Gefährlich wurde es für Fortunas Torwart Michael Rensing, als ein Mitspieler bei einer Ecke auf der Linie retten musste. Ein Fernschuss von Drmic geriet zu harmlos.

(jaso)