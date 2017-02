So haben wir die Borussen im Spiel gegen den AC Florenz bewertet. weniger

So haben wir die Borussen im Spiel gegen den AC Florenz bewertet.

War in der ersten Halbzeit nahezu beschäftigungslos, wurde dann von Bernadeschis Freistoß kalt erwischt. Nach dem Wechsel bei zwei Distanzschüssen auf dem Posten.3- weniger

Yann Sommer War in der ersten Halbzeit nahezu beschäftigungslos, wurde dann von Bernadeschis Freistoß kalt erwischt. Nach dem Wechsel bei zwei Distanzschüssen auf dem Posten. Note: 3-

Defensiv wurde er kaum gefordert, dagegen war er an einigen guten Angriffen beteiligt. Sein Flachschuss in der 69. Minute ging knapp vorbei.2- weniger

Oscar Wendt Defensiv wurde er kaum gefordert, dagegen war er an einigen guten Angriffen beteiligt. Sein Flachschuss in der 69. Minute ging knapp vorbei. Note: 2-

Christoph Kramer



In Sachen Engagement und Lauffreude knüpfte er an seine guten Leistungen der Vorwochen an, verursachte allerdings den Freistoß, der zum 0:1 führte.



Note: 3