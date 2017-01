Borussia Mönchengladbach: Alte Bekannte an der Seitenlinie

Alte Bekannte an der Seitenlinie

Die Hinrunde endete für die rheinischen Rivalen am Samstag unterschiedlich: Während Borussia nicht über ein mühsames 0:0 beim Tabellenletzten Darmstadt 98 hinauskam, feierte Bayer 04 Leverkusen einen 3:1-Sieg über den Tabellenfünften Hertha BSC Berlin. Von Georg Amend

Taktik Leverkusens Standard-System ist ein 4-4-2. Die Doppelsechs mit Kevin Kampl und Julian Baumgartlinger oder Charles Aranguiz kann nicht nur das Spiel des Gegners stören, sondern auch gute Pässe nach vorne spielen.

Beste Spieler Hakan Calhanoglu traf beim Sieg über Berlin zweimal, versenkte dabei auch einen Elfmeter - eine Disziplin, in der Bayer in dieser Saison ähnlich große Probleme wie die Borussia hatte. Karim Bellarabi ist nach langer Verletzungspause wieder fit. Obwohl er jüngst eine Torflaute hat, ist Chicharito aufgrund seiner Abschlussstärke immer gefährlich. Hinten haben Ömer Toprak und Jonathan Tah vor Bernd Leno die Lufthoheit.

Letztes Aufeinandertreffen Am ersten Spieltag dieser Saison trafen zwei Champions-League-Teilnehmer aufeinander, Borussia setzte sich zu Hause nach Toren von André Hahn und Lars Stindl 2:1 durch. Inzwischen ist sie in die Europa League abgerutscht, Bayer steht dagegen im Champions League-Achtelfinale.

Stärken Bei Standards droht Gefahr durch Calhanoglus Schusstechnik, die er insbesondere bei direkten Freistößen mehrfach bewiesen hat. Insgesamt spielt Bayer einen schnellen Ball und versucht, sich vor das Tor des Gegners zu kombinieren.

Schwächen Vor allem Konstanz fehlt bei Leverkusen, auf gute Resultate folgen allzu oft mäßige. Im Spiel sind zudem die Außenverteidiger nicht immer sattelfest.

Trainer Bayers Roger Schmidt kennt sein heutiges Gegenüber ziemlich gut: Denn er und Dieter Hecking spielten in der Saison 1994/95 beim SC Paderborn zusammen, in der Saison 2000/01 war Hecking beim Drittligisten SC Verl Trainer, als Schmidt dort Kapitän der Mannschaft war. An der Seitenlinie gab es bislang fünf Duelle zwischen den beiden - Hecking gewann sie mit dem VfL Wolfsburg allesamt.

Quelle: RP