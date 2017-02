später lesen Borussia Mönchengladbach Dominguez gegen Leipzig in der Nordkurve FOTO: Dirk Päffgen 2017-02-19T11:30+0100 2017-02-19T11:38+0100

Am 6. Dezember 2016 verkündete Álvaro Dominguez sein Karriereende. Beim Spiel gegen RB Leipzig am Sonntag wird er in die Rolle eines Nordkurven-Fans schlüpfen.