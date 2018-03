später lesen Training mit 15 Feldspielern Borussia wohl auch in Leverkusen ohne Raffael FOTO: Dirk Päffgen FOTO: Dirk Päffgen 2018-03-06T13:03+0100 2018-03-06T13:04+0100

Borussia ist am Dienstag mit nur 15 gesunden Feldspielern in die Vorbereitung auf das Spiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (18.30 Uhr) gestartet. Es gab nach dem Warmlaufen ein Trainingsspiel auf kleine Tore zum Einstieg in die Trainingswoche.

Karsten Kellermann Sportredakteur Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Karsten Kellermann (kk) schreibt als Sportredakteur in Mönchengladbach über Borussia. zum Autorenprofil schließen