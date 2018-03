Warf sich in die Bälle, wo und wann immer er konnte. Gelegenheiten gab es genug, trotzdem verlor er mehrere wichtige Duelle gegen Volland, nach einem fiel das 0:1. Offensiv - so deutlich muss man es sagen - nicht existent.

Tony Jantschke Warf sich in die Bälle, wo und wann immer er konnte. Gelegenheiten gab es genug, trotzdem verlor er mehrere wichtige Duelle gegen Volland, nach einem fiel das 0:1. Offensiv - so deutlich muss man es sagen - nicht existent. Note 4-

Jannik Vestergaard Im Vergleich zu Nebenmann Ginter klar der Boss in den Abwehr. War in enorm vielen Szenen gefordert, von denen er die allermeisten gut löste. Am Ball in einigen Situation verblüffend geschmeidig. Knickte böse um, hielt aber bis zum Ende durch. Note 3+