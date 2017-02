Borussia Mönchengladbach: Bewerten Sie die Leistung beim 0:1 gegen Florenz

Borussia Mönchengladbach hat das Hinspiel gegen den AC Florenz 0:1 verloren – und konnte es selbst nicht glauben. Denn hinten wie vorne war es eine gute Leistung, alleine die Tore fehlten.

Deshalb fallen die Noten kaum anders aus als bei den Siegen in den vergangenen Spielen. Man könnte es auch so ausdrücken: Spieler wie Lars Stindl oder Patrick Herrmann hätten sich mit besserer Chancenverwertung Top-Noten sichern können. Jetzt sind Sie an der Reihe.

Wenn Sie die App "Borussia für Fans" nutzen, gelangen Sie hier zur Abstimmung.

(jaso)