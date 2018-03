später lesen Erneuter Ärger "Borussia-Fan" belästigt junge Frau sexuell im Zug FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-03-20T18:42+0100 2018-03-21T00:00+0100

Die Bundespolizei hat am Dienstag einen Vorfall gemeldet, der sich bereits am Samstag im Regionalexpress von Bielefeld nach Dortmund ereignete. In dem Zug sollen viele Anhänger von Borussia Mönchengladbach gesessen haben, die Reisende durch obszöne Gesänge und Pöbeleien erheblich belästigten.