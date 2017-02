Die frühe Rote Karte gegen den Fürther beeinflusste das Pokal-Achtelfinale zwischen Greuther Fürth und Borussia eindeutig. Doch schon zuvor hatte der Favorit deutlich gemacht, dass er keine Zweifel am Sieger aufkommen lassen wollte. Entsprechend zufrieden waren Trainer Dieter Hecking und Mittelfeldspieler Christoph Kramer. Von Thomas Grulke, Fürth

Christoph Kramer hörte ein ordentliches Klacken auf seinem Schienbeinschoner, als Fürths Adam Pinter ihn bei einem Zweikampf im Mittelfeld voll erwischte. "Der Schienbeinschoner ist heil geblieben, aber ich habe mich schon ganz schön erschreckt. Das war keine Theatralik von mir", sagte Borussias Mittelfeldspieler zu der Szene im DFB-Pokalachtelfinale bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, die das Spiel frühzeitig in klare Bahnen lenkte. Denn Pinter sah für sein rüdes Foul in der 18. Minute von Schiedsrichter Bastian Dankert die Rote Karte und der Gastgeber musste fortan in Unterzahl dem 0:1-Rückstand durch Oscar Wendts Treffer hinterherlaufen.

"Der Platzverweis war für uns natürlich der Killer, gerade auch für die Idee, wie wir gegen Gladbach spielen wollten", sagte Fürths Trainer János Radoki. Auch Borussias Coach Dieter Hecking gab zu, dass die Rote Karte seiner Mannschaft in die Karten gespielt hatte. Doch ebenso betonte er: "Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir eine Runde weiterkommen wollten, haben keine Luft rangelassen. Ich denke, dass es am Ende ein klarer Erfolg war."

Kramer sah das ähnlich. "Es war absolut souverän. Wir haben es auch in der zweiten Halbzeit in großen Teilen gut gemacht, hintenheraus kam vielleicht die letzten zehn Minuten ein bisschen der Schlendrian rein, aber das ist dann auch geschenkt. Ich finde, wir haben über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht", fasste er die Partie zusammen, die im Grunde mit Hazards Elfmetertor zum 2:0 in der 36. Minute schon entschieden war. Fürth konnte sich danach bei Torwart Sascha Burchert bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel – und ein wenig sicherlich auch bei den Borussen, die nach dem Seitenwechsel oftmals nicht mehr mit letzter Konsequenz Richtung Fürther Tor spielten.

"Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir das dritte Tor noch machen, denn jeder Treffer gibt weiteres Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit und Qualität. Aber unter dem Strich zählt für mich heute ganz klar das Weiterkommen. Und das hat die Mannschaft sehr gut gemacht", sagte Hecking, der liebend gerne wieder zum Pokalfinale nach Berlin fahren würde, wo er 2015 mit dem VfL Wolfsburg triumphierte. Angesprochen auf das Viertelfinale sagte er schmunzelnd: "Eine Revanche gegen Bielefeld wäre nicht schlecht." Vor zwei Jahren war Gladbach in der Runde der letzten Acht an der Arminia im Elfmeterschießen gescheitert.

Auch Mittelfeldmann Kramer ging ganz offen mit seinen Pokal-Hoffnungen um. "Es sind noch zwei Spiele bis Berlin. Und ich finde nicht, dass es so schlimm ist, wenn ich sage, dass ich gerne nach Berlin fahren würde. Träumen ist erlaubt. Aber wir sollten jetzt nicht allzu euphorisch in die kommenden Wochen gehen." Der enge Terminplan der Gladbacher, die sich mit dem Einzug in das Viertelfinale eine weitere Englische Woche in nächster Zeit sicherten, verbietet es auch, dass weit in die Zukunft geschaut wird. Deswegen war der Fokus bei Hecking und seinen Spielern schon am späten Dienstagabend wieder auf die folgende Aufgabe, das Ligaspiel in Bremen gerichtet. "Werder steht in Sachen Punkteausbeute sicherlich jetzt ein wenig mit dem Rücken zur Wand, aber ich halte die Bremer gerade in der Offensive für eine richtig gute Mannschaft. Da werden wir sehr gefordert werden", sagte Kramer.