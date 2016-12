Vielleicht war ausgerechnet sein größter Triumph als Trainer von Borussia Mönchengladbach der Keim des Scheiterns des Fußball-Lehrers André Schubert: das 3:1 gegen die Bayern am 5. Dezember 2015. Damals führte er die Dreierkette ein, zuvor hatte er sein Team im 4-4-2 seines Vorgängers Lucien Favre organisiert. Schubert experimentierte, angeregt von Juventus Turin in der Champions League. Die alte Dame spielte ebenfalls diese Defensiv-Variante – in über Jahre gelernter Perfektion. Der "Schubert-Style" wurde ausgerufen und er galt nun als einer der hipsten Trainer im Lande: "Schubidu", das stand für mutig, innovativ, modern. So konsequent wie ab März Borussia spielte kein Bundesligist die Dreierkette.

Schubert hat tatsächlich interessante Ansätze eingebracht: zu spielstarken Außenverteidigern umgeschulte Außenstürmer wie Ibo Traoré oder die Triple-Zehn vorn. Und dann ist da sein ehrenwerter Ansatz, die Menschen im Stadion stets unterhalten zu wollen: Lieber 4:3 als 1:0, das ist sein Wahlspruch, womit er quasi den Ur-Typus des Borussen-Spiels spiegelt: Das war auch das Credo des frühen Hennes Weisweiler. Aber: Titel holte der legendäre Borussen-Trainer erst, als er eine stabile Defensive hatte. Vorher waren die Fohlen wild, aber nicht meisterlich. Diese Stabilität, auch ein wesentliches Merkmal der goldenen Ära von Lucien Favre, bekam Schubert nicht hin.

Wohl auch, weil er auf totale Flexibilität setzte. Die funktionierte im Erfolg, doch als es eng wurde, fehlte das Sicherheitsnetz für die Spieler und am langen Ende führte das zu totaler Verunsicherung. Es gibt kein System, das für Schubert steht, nur das Wort "Dreierkette". Wenn Borussias Fans es in den Mund nehmen, klingt es fast nach Teufelszeug. Es war sicher nicht die Defensiv-Kette allein, an der Schubert gescheitert ist. Doch dürfte sie zum Symbol werden dafür. Schubert hat zu schnell zu viel gewollt seit dem Bayern-Spiel, statt etwas nachhaltig aufzubauen, war der ständige Wechsel sein Prinzip: systemisch, spielerisch, personell. Auch auf dem Spielfeld war es ein Auf und Ab, die Heim-Auswärts-Diskrepanz belegt das zum Beispiel.

Dass der Trainer zudem nie wirklich ankam bei den Fans, kommt hinzu. Selbst nachdem er den Klub von Platz 18 auf Platz vier geführt hatte, gab es keine Beifallsbekundungen. Während nach dem letzten Heimspiel der Vorsaison gegen Leverkusen das Team gefeiert wurde, ging Schubert leer aus. Woran es gelegen hat, dass er nicht warm wurde, ist schwer zu sagen, doch war dies ein Grund für die latente Unruhe, die seine Zeit als Cheftrainer mitgeprägt hat. Dass Schubert außerdem nie aus dem Schatten von Lucien Favre heraus kam, kommt hinzu.