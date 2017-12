Denis Zakaria wurde am 20. November 1996 im schweizerischen Genf geboren. weniger

Denis Zakaria wurde am 20. November 1996 im schweizerischen Genf geboren.

Zur Saison 2017/18 schloss sich Zakaria Borussia Mönchengladbach an.

Am zweiten Spieltag der Saison 2017/18 gelang ihm beim FC Augsburg sein erstes Pflichtspieltor für Borussia Mönchengladbach.

Auch in der Schweizer Nationalmannschaft schaffte er im Herbst 2017 den Durchbruch und wurde in den Play-offs gegen Nordirland zu einer entscheidenden Figur.

In seiner ersten Hinrunde in Gladbach machte Zakaria alle Spiele, bis auf das am 17. Spieltag, als er gelbgesperrt war.