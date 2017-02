Schöne Ziele gab es noch genug im Lostopf des Achtelfinales in der Europa League: Rom, Manchester, Kopenhagen. Doch Borussia hat keine weite Fahrt vor sich: Der Ex-Gladbacher Patrick Andersson zog als dritte Paarung das erste deutsche Duell in der Europa League, Gladbach trifft auf den FC Schalke 04. Von Thomas Grulke

Somit kommt es zur Begegnung der aktuellen Tabellennachbarn in der Meisterschaft, die am 4. März und somit wenige Tage vor dem Hinspiel auch in der Liga aufeinandertreffen. Schalke spielt seit Saisonbeginn in der Europa League. Seine Gruppe schloss der Klub souverän als Tabellenerster ab, und in der Zwischenrunde setzte sich das Team von Trainer Markus Weinzierl gegen PAOK Saloniki durch (3:0/1:1).

Am 9. März reist Borussia zunächst ins knapp 60 Kilometer Luftlinie entfernte Gelsenkirchen, am 16. März ist Schalke im Borussia-Park zu Gast. Es wird ein Duell zweier ehemaliger Uefa-Cup-Sieger. Borussia gewann den Wettbewerb zweimal, 1975 und 1979. Schalke ist bis heute der letzte deutsche Gewinner (1997). Im Europapokal trafen die beiden Klubs noch nie aufeinander. Doch gerade Borussia hat genügend Erfahrungen mit internationalen Duellen mit Liga-Rivalen. Schon sechsmal trafen die Gladbacher auf deutsche Klubs, fünfmal kamen sie weiter, nur im Uefa-Cup-Endspiel 1980 unterlagen sie Eintracht Frankfurt (3:2/0:1). Hinzu kommt ein erfolgreiches Treffen mit dem DDR-Klub FC Magdeburg.