Eines ist Finja Schaath sofort ins Auge gefallen: "Ich finde, der redet viel mehr als André Schubert", sagt die Anhängerin von Borussia Mönchengladbach mit Blick auf den neuen Trainer Dieter Hecking im Vergleich zu dessen Vorgänger beim Fußball-Bundesligisten. "Der geht auch zu den einzelnen Spielern hin und sagt nicht nur was zu allen", ergänzt Schaath. Ein Beispiel hat sie an Mo Dahoud ausgemacht: "Der hält bei der Abwehr die Spieler immer von hinten fest. Da ist der Trainer hingegangen und hat mit ihm geredet. Ich weiß zwar nicht, ob er ihm genau das gesagt hat, aber es sah so aus."

Ihr Großvater steht daneben und nickt. "Ich kenne ihn ja noch als Spieler", berichtet Friedhelm van den Brock. "Seit '64 gehe ich zu Borussia." Und wie war Hecking so als Spieler? Van den Brock lacht: "Eher bescheiden." An den Trainer hat der langjährige Fan nun höhere Ansprüche und schätzt, dass er diesen auch gerecht werden kann. "In Aachen war der ja schon gut, wo er die in die Erste Liga gebracht hat. Und in Wolfsburg ja auch die ersten zwei Jahre." Da sammelte Hecking immerhin die Titel im nationalen Pokal und dem Supercup ein, wurde Deutscher Vizemeister und Trainer des Jahres 2015. "Ich hoffe, dass er hier auch über einen langen Zeitraum gute Arbeit macht", sagt van den Brock. Damit befindet er sich ganz auf einer Wellenlänge mit Manager Max Eberl, der bereits klargestellt hatte, dass er sich langfristig gute Arbeit wünsche und Borussia kein "Hire-And-Fire-Verein" werde. Also ein Klub, in dem Trainer angestellt und dann ziemlich schnell wieder entlassen werden. Zurück zu den Fans: Van den Brock zieht zum Schluss auch den Vergleich mit Heckings Vorgängern: "Das Training war in jedem Fall schon mal interessanter als bei Schubert und Lucien Favre. Man muss aber abwarten, was er bringt."

Abwarten will auch Heinz Hermanns, die bislang enttäuschenden Leistungen in der Liga haben ihn skeptisch werden lassen. "Nach einem Training kann man ja nicht viel sagen. Und nach der Vorrunde weiß ich nicht. Ich habe da gemischte Gefühle. Da kann man keine Prognosen abgeben." Immerhin hat der neue Trainer ein wenig Hoffnung geweckt: "Wenn Hecking das schnell hinkriegt und die ersten Spiele gut sind und nicht nur Larifari, dann kann das was werden. Wir haben ja eine gute Mannschaft." Die Skepsis aber bleibt. "Man kann nur abwarten und keine Prognosen stellen", betont Hermanns und schließt mit einer Warnung vor einem Schreckensszenario: "Wenn die so spielen wie in der Hinrunde, steigen sie ab."

Das will Hecking mit seinem Trainerteam natürlich verhindern, und darum begutachtet er den Kader direkt im ersten Training gestern genau. Tatsächlich redet er viel mit einzelnen Akteuren, macht ihnen teilweise vor, wie er sich ihre Aktionen und Laufwege vorstellt. Nach anderthalb Stunden schickt er die Profis zum Auslaufen, Feierabend hat er da noch nicht. Denn am Trainingsgelände haben von den zuvor insgesamt rund 300 Fans noch noch rund 100 bei eisiger Kälte ausgeharrt, um den neuen Coach aus der Nähe zu erleben. Hecking nimmt sich Zeit für Fotos und Autogramme. Das kommt gut an.

