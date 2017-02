später lesen Borussia Mönchengladbach Hecking erwartet "tolle Abende" gegen Schalke FOTO: afp FOTO: afp 2017-02-24T18:37+0100 2017-02-25T00:00+0100

Es ist zu vermuten, dass sich Patrick Andersson noch etwas unbeliebter beim FC Schalke 04 gemacht hat. Der Ex-Borusse, der 2001 als Spieler des FC Bayern mit seinem Freistoßtor in letzter Sekunde Schalke aus allen Meister-Träumen riss, fungierte in Nyon als Losfee und bescherte den beiden Bundesligaklubs das direkte Aufeinandertreffen im Achtelfinale der Europa League. Schalke empfängt am 9. März (21.05 Uhr) Borussia, am 16. März ist es dann ebenfalls um 21.05 Uhr in Gladbach zu Gast.

