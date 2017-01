Borussia hat beim Telekom Cup von vorne bis hinten enttäuscht und dem neuen Trainer Dieter Hecking erstmals "ihr zweites Gesicht gezeigt". In insgesamt 90 Minuten beim Telekom Cup kassierte Gladbach gegen Mainz und Düsseldorf 0:3 Tore. Von Jannik Sorgatz

Nach dem 0:1 gegen den FSV Mainz 05 war Yann Sommer noch guter Dinge. "Wir haben uns zu wenig Torchancen erarbeitet, zu wenig Druck gemacht und waren vielleicht auch nicht mutig genug", analysierte der Torwart mit ruhiger Stimme. "Das Gegentor war unglücklich, das kann passieren. Die 45 Minuten sollten wir nicht überbewerten." Doch kann folgten die zweiten 45 Minuten beim Telekom Cup, diesmal gegen Fortuna Düsseldorf.

Sippel verhindert höheren Rückstand

Borussia konnte sich danach bei Ersatztorwart Tobias Sippel bedanken, der zwei Großchancen vereitelte und beinahe auch das 0:2 verhindert hätte. So war dies der Endstand gegen den Zweitligisten, der am Samstag Gastgeber war beim Vierer-Vorbereitungsturnier. "Das zweite Spiel war unter aller Sau", wählte Sportdirektor Max Eberl drastischere Worte als Sommer anderthalb Stunden zuvor. Nur beim Stichwort "überbewerten" pflichtete er dem Schweizer bei. "Es ist noch zu früh, deswegen alles in die Tonne zu kloppen."

Aufaddiert waren die beiden Halbzeiten beim Telekom Cup ein komplettes drittes Testspiel. Auf das 2:0 gegen Würzburg und das 2:1 gegen Zulte Waregem folgte ein 0:3 gegen Mainz-Düsseldorf. Trainer Dieter Hecking konnte sich also in ein neuer Disziplin üben, dem Bewerten von Niederlagen. "Gute Erkenntnisse gab es nicht, da müssen wir nicht drumherum reden. Das war nicht der Auftritt, den wir uns gewünscht haben", sagte der 52-Jährige. "Der Ballbesitz war zu langsam. Gegen den Ball haben wir dem Gegner gerade gegen Düsseldorf auch zu viele Räume angeboten." Hecking kündigte ein paar "eindringliche Worte" an.

In einer Woche geht es zum ersten Pflichtspiel beim SV Darmstadt, der am Samstag seinen Test gegen den VfL Bochum 2:1 gewann und in Ex-Nationalspieler Sidney Sam noch einen Zugang präsentierte. "Nach den beiden Spielen im Trainingslager haben wir gesagt, das war absolut in Ordnung. Aber wenn die Mannschaft mir noch ihr zweites Gesicht zeigen wollte, dann hat sie das gut gemacht", sagte Hecking und schaute dabei milder, als der Inhalt seiner Worte den Eindruck erweckte. Dieser ungewollte Erkenntnisgewinn sei "vielleicht das einzige Positive, das ich mitnehme."

Turnier für Johnson zu früh

Am Freitag hatte Borussias neuer Trainer die Nachricht erhalten, dass Tobias Strobl aufgrund einer Sehnenverletzung im Beckenbereich wohl mehrere Wochen fehlen wird. "Noch ist da ein dicker, fetter Bluterguss. Wenn der weg ist, können wir das näher beziffern, wie lange er ausfällt", sagte Hecking. Weitere Hiobsbotschaften gab es in Düsseldorf nicht zu beklagen. Für Fabian Johnson war das Turnier nach einer Trainingseinheit noch zu früh gekommen. Andreas Christensen bekam gegen Mainz einen Schlag auf die Achillessehne ab, weshalb Hecking ihn gegen Fortuna nicht wie geplant auf der Sechserposition ausprobieren konnte – eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Die Probleme im defensiven Mittelfeld haben Laszlo Bénes ein Stück näher herangeführt. Er spielte gegen Mainz neben Christoph Kramer vor der Abwehr. "Es ist gut, wenn Laszlo sich so zeigt. Er ist viel unterwegs, fordert viele Bälle. Im Zweikampf muss er noch robuster werden. Aber er ist ein guter Junge", sagte Hecking über den 19-Jährigen. Ansonsten gab es fast nichts Positives zu vermelden. "Wir haben jetzt eine Woche Zeit, dass wieder aus den Beinen zu schütteln", sagte Hecking. Viel schlechter hätte Borussia nicht auf die Zielgerade der Vorbereitung einbiegen können.

