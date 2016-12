Hecking ist erfahren, als Krisenmanager ebenso wie in der Aufbauarbeit und im Erfolg. Er ist ein Mann mit einer für den Trainerjob beachtlichen Konstanz, im Schnitt war er 2,63 Jahre bei seinen Klubs. Er ist ein Trainer mit einer Europabilanz, rechnet man seine im Schnitt erwirtschafteten 1,53 Punkte hoch, kommt man auf 52, das ist meist ein internationaler Platz. Zuletzt in Wolfsburg holte er 1,75 Zähler im Schnitt – das ergibt über eine Saison gesehen knapp 60 Punkte und ist Champions-League-tauglich.

Borussias Kader bietet einem Trainer viele Möglichkeiten, dass das Team unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, wird Hecking wissen. Am 4. Januar beginnt seine Mission am Niederrhein. Dort, wo einst seine Profikarriere begann. Als junger Spieler konnte er in Gladbach nicht viele Akzente setzen. Das will er nun als Trainer nachholen. Der Auftrag ist, dem Team wieder Stabilität zu geben, die Blockade zu lösen und wieder Spielfreude zu wecken. Hecking hat den Auftrag angenommen.

(kk)