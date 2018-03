später lesen Verletzungssorgen bei Borussia Eine Woche ohne Hiobsbotschaften FOTO: imago 2018-03-24T14:52+0100 2018-03-25T10:04+0200

Mit der Einheit am Samstagvormittag endete die Trainingswoche der Borussen. Was ist eine gute Nachricht bei einem Team, das massenhaft Verletzte hat in dieser Saison? Sicherlich diese: Die Trainingswoche ist glimpflich verlaufen. Von Karsten Kellermann