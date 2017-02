später lesen Borussia Mönchengladbach Fans wollen gegen Leipzig 19 Minuten schweigen FOTO: Dirk Päffgen 2017-02-17T15:00+0100 2017-02-17T15:08+0100

Schon beim Gastspiel in Leipzig im vergangenen September schwiegen Borussias Fans 19 Minuten lang – in Anlehnung an das Gründungsjahr 1900. Jetzt hat das die aktive Fanszene fürs Heimspiel am Sonntag zu einer Wiederholung aufgerufen, um gegen das "Projekt RB" zu protestieren.