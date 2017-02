Rein empirisch ist Borussias Chance, das Endspiel in Stockholm zu erreichen, groß. Denn fünf von sechs Mal, in denen sie es im Uefa-Cup mit Bundesliga-Teams zu tun bekam (1972/73 waren es sogar zwei), setzte sie sich durch – und kam danach stets ins Finale. Das eine Mal, als es nicht klappte, war Gladbach schon im Endspiel. Da war Eintracht Frankfurt 1980 besser.

Es gibt weitere Daten, die nahelegen, dass Borussia 40 Jahre nach ihrem größten Europapokalspiel, dem Landesmeisterfinale von Rom (1:3 gegen Liverpool), pünktlich zum Jubiläum eine tolle Europa-Saison hinlegt. Genau genommen ist es schon so, denn zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat sie das Achtelfinale der Europa League erreicht durch das 4:2 in Florenz. Das passt zu dieser internationalen Saison. Denn es gab schon andere Debüts: Erstmals schaffte es Borussia über die Play-offs in die Gruppenphase der Champions League. Da erreichte sie dank des 2:0 in Glasgow erstmals Platz drei und rettete sich somit in die Europa League. Dort schreibt sie schon jetzt Geschichte. Doch es könnte mehr werden.

Ein Argument dafür ist Artemio Franchi. Er war der Namensgeber des Stadions des AC Florenz und war von 1973 bis 1983 Präsident der Europäischen Fußball-Union Uefa. In seine Amtszeit fallen alle fünf internationalen Finalteilnahmen der Gladbacher, auch beide Uefa-Cup-Siege: 1977 das in der Meisterliga, 1973 und 1980 die verlorenen Endspiele und die Triumphe von 1975 und 1979. Ein weiterer Hoffnungs-Faktor ist, dass Gladbach in Florenz gewonnen hat. Es war der erste Sieg in Italien seit 37 Jahren. Vor allem aber erreichte Borussia immer dann, wenn sie bei einem italienischen Team siegte, das Endspiel. 1979/80, nach dem 3:2 bei Inter Mailand, kam sie ins Uefa-Cup-Endspiel; 1976/77, nach dem 2:1 beim AC Turin, ins Landesmeisterfinale. Und nun über Florenz ins Finale?

Rein statistisch ist es wahrscheinlich. Trotzdem muss Borussia beim nächsten Halt auf Schalke im 50:50-Duell mindestens das bringen, was sie in Florenz zeigte, um das nächste Novum zu schaffen: das erste Mal Europa-League-Viertelfinale. Dann ist Europa auch auf keinen Fall mehr Bundesliga. Noch ein Anreiz, weiterzukommen. Zumal der, der sich hier durchsetzt, wohl zu den Titelfavoriten zählt.

(kk)