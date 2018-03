Taktik Auswärts hat Werder häufiger mit einer Dreier-Abwehrkette in einem 3-5-2-System agiert, in den letzten acht Partien hat es aber immer mit einer Viererreihe gespielt (4-3-3 oder 4-1-4-1).

Beste Spieler Der Ex-Gladbacher Max Kruse ist mit fünf Toren und sechs Vorlagen in 19 Spielen der beste Scorer der Bremer, ihm fehlt allerdings der schnelle Fin Bartels (Achillessehnenriss). Umso wichtiger ist das Zusammenspiel mit Zlatko Junuzovic, der Kapitän spielt präzise Pässe, ist stark bei Standards und hängt sich voll rein. Thomas Delaney und Philipp Bargfrede ordnen das Mittelfeld, Niklas Moisander räumt in der Innenverteidigung auf.

Letztes Aufeinandertreffen Lars Stindl und Jannik Vestergaard erzielten am 15. Oktober 2017 die Tore beim 2:0-Erfolg in Bremen.

Stärken Mit nur 28 Gegentoren in 24 Spielen stellen die Bremer die viertbeste Defensive hinter Bayern (18) sowie Frankfurt und Stuttgart (je 27). Aus den jüngsten vier Spielen gab es drei Siege: auf Schalke (2:1) sowie zu Hause gegen Wolfsburg (3:1) und Hamburg (1:0).

Schwächen Auch wenn es zuletzt zu den erwähnten Siegen reichte – die 22 geschossenen Tore sind der drittschlechteste Wert der Liga hinter dem HSV (18) und Stuttgart (20).

Trainer Florian Kohfeldt hat fast seine gesamte Fußballer-Laufbahn bei Werder verbracht, der ehemalige Torwart spielte acht Jahre in der dritten Mannschaft und übernahm schon zu dieser Zeit – ab 2006 – einen Trainerjob in der Jugend. Unter Viktor Skripnik wurde der heute 35-Jährige Co-Trainer des Bundesligateams, 2016 übernahm er die Reserve, am 30. Oktober 2017 dann vom entlassenen Alexander Nouri die Profis. Nach einer 1:2-Niederlage als Interimstrainer in Frankfurt wurde er vor dem Heimspiel am 19. November gegen Hannover zum Chef befördert – es folgte ein 4:0-Sieg, es war der erste der laufenden Saison.