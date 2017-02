Josip Drmic hat erst ein Tor für Borussia Mönchengladbach erzielt. Das ist – verletzungsbedingt, aber nicht nur das – schon 15 Monate her. Am Donnerstag spielte er mehr als eine Stunde in Florenz, am Sonntag in Ingolstadt winkt die nächste Bewährungschance. Von Jannik Sorgatz

Ein paar Minuten blieben Josip Drmic, um sich auf einem Einsatz vorzubereiten. Thorgan Hazard hatte sich nach einem Zweikampf ans Knie gefasst, und Trainer Dieter Hecking hatte Drmic sofort zum Warmlaufen geschickt, nicht etwa den wieder genesenen Raffael. Kurz darauf blieb Hazard am Boden liegen und Mannschaftsarzt Stefan Porten signalisierte mit seinen Fingern in Richtung Bank: Es geht nicht mehr.

Drmic kam rein, allerdings vergingen keine zwei Minuten, bis Jannik Vestergaard sein folgenschwerer Fehler unterlief und Florenz das zweite Tor erzielte. Kann es undankbarere Aufgaben geben für einen Stürmer, zumal für einen, der wie Drmic fast ein Jahr nach einer schweren Verletzung noch nicht wieder bei 100 Prozent ist? "Wir haben bewiesen, dass man nie aufgeben darf", sagte Drmic am Tag nach dem Europapokal-Wunder. Er hatte seinen Teil dazu beigetragen im 4-2-3-1, das Hecking nach Hazards Verletzung spielen ließ.

Drmics erste auffällige Szene war gleich eine Riesenchance zum Anschlusstreffer, die er vergab, als er mit seinem Schuss an Torwart Ciprian Tatarusanu hängenblieb. Doch ein paar Sekunden später lag Patrick Herrmann am Boden und es gab Elfmeter. 1:2, eine Viertelstunde sammeln in der Kabine, dann war Drmic in der 47. Minute noch mehr mittendrin.

Stindl trifft dank Drmics langem Bein

Sein langes Bein nach Andreas Christensens unkonventionellem Kopfball brachte nicht direkt den Ausgleich, sondern der Ball landete bei Stindl, der das 2:2 erzielte – der Assist ging an Drmic. Der Schweizer wühlte, legte ab, ging steil, was der Trainer eben so erwartet von einem Mittelstürmer. Die Ecke, die zum entscheidenden 4:2 führte, holte Christensen nach einem schönen Doppelpass mit Drmic heraus. Der tauchte zwar immer noch nicht als Torschütze auf dem Spielberichtsbogen auf, aber sichtlich beglückt auf den zahlreichen Siegerfotos in den sozialen Netzwerken. "Es war unglaublich, so ein Spiel wird man nicht vergessen", sagte er.

Die Europatouren in der Hinrunde hatte der 24-Jährige verpasst. Mit Borussia reiste zum ersten Mal seit Ende 2015 international, abgesehen von den Trainingslager-Aufenthalten. Jetzt geht es weiter am 9. und 16. März im Achtelfinale der Europa League gegen Schalke, was Drmic und seinen Kollegen über den Wolken der Kapitän mitteilte. "Sowas im Flugzeug zu erfahren, ist schon speziell", sagte Drmic. "Man kann das Los positiv und negativ sehen. Ich freue mich auf den Gegner. Er ist stark, aber wir kennen ihn, das kann auch ein Vorteil sein."

Der nächste Gegner – und vorerst letzte vor den blau-weißen Wochen gegen Schalke und Hamburg – heißt heute allerdings Ingolstadt. Beim FCI ist Drmic ein Startelfkandidat, weil Hazard mindestens eine Woche ausfallen wird. Hecking wollte mehr Strafraumpräsenz, Drmic garantiert sie ihm, wenngleich die Essenz des Stürmerdaseins noch fehlt: ein Tor. Nach wie vor hat Drmic im Borussia-Trikot nur diesen einen Pflichtspieltreffer vor 15 Monaten in Hoffenheim vorzuweisen. In den englischsten Wochen der Vereinsgeschichte wird er seine Chancen bekommen, ob als Joker oder in der Startelf – sicherlich schon heute in Ingolstadt.

(jaso)