Die Verletztenmisere bei Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Tiefpunkt erreicht: Nach dem 0:2 gegen Bayer Leverkusen vergrößern Jannik Vestergaard, Vincenzo Grifo, Christoph Kramer und Reece Oxford das Lazarett.

Besonders schwer hat es Vestergaard erwischt, der in einem Zweikampf mit Kai Havertz umgeknickt war, aber durchgespielt hatte: Der rechte Mittelfuß des Dänen ist gebrochen, hinzu kommen eine Kapsel- und eine Bänderdehnung. Damit könnte die Saison für Vestergaard, der seit Dezember 2016 keine Bundesligaminute verpasst hat, bereits beendet sein. Auch seine WM-Teilnahme mit Dänemark ist in Gefahr.

Bei Grifo haben die Ärzte eine Dehnung des vorderen und hinteren Kreuzbandes im Knie diagnostiziert. Der Italiener könnte mit etwas Glück am Ende der Länderspielpause wieder einsatzbereit sein. Oxford, der in Leverkusen nicht zum Einsatz kam, zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Kramer ist am Hoffa-Fettkörper im rechten Knie verletzt, der liegt zwischen dem Schienbeinkopf und dem unteren Rand der Kniescheibe.

Insgesamt fehlen Borussia damit derzeit zwölf Profis. Ob bis zum nächsten Spiel gegen 1899 Hoffenheim überhaupt einer davon zurückkehrt, ist unklar. In Leverkusen waren Raffael, Oscar Wendt, Laszlo Bénes, Tobias Strobl, Mamadou Doucouré, Ibrahima Traoré, Julio Villalba und Fabian Johnson ausgefallen.

