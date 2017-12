Josip Drmic kam 2015 aus Leverkusen zu Borussia

Josip Drmic, geboren am 8. August 1992 in Bäch.

Bundesliga 2013 kam er vom FC Zürich in die Bundesliga, seine erste Station in Deutschland war der 1. FC Nürnberg. In 33 Spielen für den "Club" machte Drmic 17 Tore. Er wechselte für zehn Millionen Euro zu Bayer Leverkusen. Doch er schaffte in 25 Einsätzen (20-mal eingewechselt) nur sechs Tore. 2015 wurde er dann Borusse, konnte sich aber auch in Gladbach nicht durchsetzen. Nach einem halben Jahr lieh Borussia ihn an den Hamburger SV aus. Da zog er sich im Spiel gegen Leverkusen einen Knorpelschaden zu.

Nationalteam Am 11. Oktober 2012 machte Drmic, der auch einen kroatischen Pass hat, sein erstes Spiel für die Schweiz. 2014 gehörte er zum Schweizer Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Brasilien und kam in allen Gruppenspielen zum Einsatz.