"Er hat ein herausragendes Spiel gemacht", sagte Borussias Trainer Dieter Hecking, angesprochen auf die Leistung seines Kapitäns Lars Stindl. "Er hat viele Meter gemacht und sich immer in den Ball reingehauen", sagte Hecking. Stindl sprach über seinen sechsten Saisontreffer, die Gründe für den Sieg und Christoph Kramers freches Freistoßtor.

Herr Stindl, Sie haben mit Ihrem Tor den Auftakt zum 3:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg gemacht. Wie haben Sie die Szene erlebt?

Lars Stindl Der Ball kam in den Strafraum, ich stelle meinen Körper rein, hatte auch eine Idee beim Abschluss – ich wollte den Ball in die Kurze Ecke schieben …

Das hat nicht geklappt…

Stindl (lacht) Nein, hat es nicht. Der Ball ist mir abgerutscht, ich treffe ihn aber sehr gut und er geht oben in den Knick.

Mit 102 Stundenkilometern – das ist ein bisschen mehr als abgerutscht.

Stindl Stimmt schon, aber ich treffe den Ball einfach sehr gut – ich hatte halt eine andere Idee, aber wenn es dann so ausgeht, ist es auch gut.

Hatten Sie gesehen, dass der Ball vom Gegner kommt, oder waren Sie nicht sicher, ob der Treffer zählt?

Stindl Ich habe es gesehen, deswegen hatte ich keine Zweifel, dass der Treffer zählt.

Wie wichtig war es in diesem Spiel, früh ein solches Tor zu erzielen?

Stindl Wir haben insgesamt gut reingefunden in die Partie. Wir wollten wieder zeigen, was uns ausmacht, wollten mal wieder Spaß haben nach all der Kritik der vergangenen Auftritten. Heute haben wir ein sehr gutes Spiel hingelegt, da tat so ein Tor zum Start natürlich gut. Wir hatten auch in der zweiten Halbzeit ein gutes Positionsspiel gehabt, waren aber nicht mehr so zielstrebig im letzten Drittel. Trotzdem hatten wir auch da noch zwei, drei richtig gute Chancen, hätten da das vierte oder fünfte Tor machen können. Dennoch sind wir richtig glücklich mit diesem Erfolg.

Hat sich die Mannschaft freigespielt nach den verkrampften letzten Wochen?

Stindl Was heißt freigespielt. Wir haben einfach die Chance genutzt in einer tollen Atmosphäre im Borussia-Park, in dem alle Leute begeistert waren vom Spiel und von der Stimmung, unabhängig von allen Konstellationen in der Tabelle frei wegzuspielen. Das hat uns gut getan und für den Moment fühlt es sich einfach gut an.

Nebenbei hat Borussia, beziehungsweise Christoph Kramer, einen neuen Freistoßtrick erfunden.

Stindl Chris hat da ein sehr gutes Näschen gehabt, hat die Situation gut erkannt. Der Ball war frei und er hat in die leere Torwartecke geschossen, als Koen Casteels die Mauer noch gestellt hat.

Wie sind die letzten drei Spiele nun anzugehen?

Stindl Ich glaube, wir fahren besser damit, nur auf das nächste Spiel zu schauen. Wir haben gegen Wolfsburg den Leute ein Stück weit gezeigt, was möglich ist, darauf lässt sich aufbauen. Wir können den Sieg genießen und dann auf Schalke wieder top vorbereitet sein, um ein gutes Spiel zu machen.

Wie wichtig war es für Sie persönlich, mal ein Spiel Pause zu haben, um aufzutanken?

Stindl Der Trainer hat ja schon oft gesagt, dass wir oft nicht so die Möglichkeit hatten, dem einen oder anderen eine Pause zu geben. Die Gelbsperre hat da jetzt sozusagen nachgeholfen. Ich habe mich gut gefühlt und hatte mit dem Tor auch ein Glücksgefühl für mich persönlich.

Es kam vor dem Spiel eine Debatte um fehlende Führungsspieler auf – gegen Wolfsburg haben nun drei Männer getroffen, die man in dieser Kategorie einsortieren würde.

Stindl Der Trainer und der Manager haben ja schon gesagt, dass so eine Diskussion immer aufkommt, wenn es mal nicht läuft. Auch ich kenne das aus der Vergangenheit. Ich würde schon sagen, dass wir Typen in der Mannschaft haben, wenn es um Meinungen und Kommunikation in schwierigen Situationen geht. Wir sprechen solche Themen intern auch immer wieder an und versuchen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.