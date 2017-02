später lesen Borussia Mönchengladbach Stindl schießt Borussia ins Achtelfinale FOTO: dpa, mb 2017-02-23T13:25+0100 2017-02-24T08:41+0100

In Bremen haben sie zahlreiche Europapokalwunder an der Weser gefeiert. Mönchengladbach liegt an der Niers, aber womöglich werden sie sich bei Borussia noch in vielen Jahren lebhaft an den Arno erinnern. An diesem Fluss in der Toskana liegt Florenz, und dort hat Gladbach auf außergewöhnliche Weise den Einzug ins Achtelfinale der Europa League geschafft. Von Jannik Sorgatz, Florenz