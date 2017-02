Noch keine einzige Minute hat Mamadou Doucouré für Borussia Mönchengladbach gespielt und nur wenige Male mit der Mannschaft trainiert. In Marbella hatte der Franzose Anfang Januar einen Rückschlag erlitten – mit wohl gravierenden Folgen. Von Karsten Kellermann

Denn nach Informationen unserer Redaktion muss Doucouré, der sich im letzten Spiel für seinen alten Klub Paris Saint-Germain im Mai 2016 einen Muskelbündelriss zugezogen hatte, operiert werden. In dem Fall wäre die Saison für den 18-Jährigen wohl vorzeitig beendet.

"Während meiner Jugendzeit bei PSG habe ich eigentlich immer gespielt. Da hatte ich nie so eine Verletzung. Es war sehr hart für mich", hatte Doucouré im Trainingslager gesagt. Nun könnte er ein komplettes Jahr in seiner noch jungen Laufbahn verlieren.

Ungewiss ist noch, wie lange sein Landsmann Timothée Kolodziejczak ausfällt. "Eine Stauchung und Verdrehung des linken, oberen Sprunggelenks sowie der Fußwurzel" hatte Borussia nach dem Testspiel gegen den VfL Bochum am vergangenen Dienstag bei ihm diagnostiziert.

Für Jonas Hofmann wird es eng mit Bremen

Am Samstag erweiterte Jonas Hofmann das Lazarett mit einem Faszienriss im Hüftbereich. Dabei handelt es sich um Bindegewebe, das den Muskel umschließt. Für Fürth wird es nicht reichen, auch fürs Bremen-Spiel am 11. Februar zeigte Dieter Hecking nach dem 3:0 gegen Freiburg nur wenig Hoffnung. Hoffmann dürfte wohl erst wieder in der Europa League gegen Florenz ein Thema werden.

Gut sieht es dagegen bei Tobias Strobl und Nico Elvedi aus, die am Sonntag wieder ins Training eingestiegen sind. Während die Stammspieler mit dem Mountainbike unterwegs waren, standen sie mit den restlichen Profis auf dem Trainingsplatz.

(jaso/kk)