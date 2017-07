Ginter erhält bei den Gladbachern einen Vertrag bis 2021. Die Ablösesumme könnte durch Bonuszahlungen noch auf 20 Millione Euro ansteigen. Dass Ginter Gladbacher wird, zeichnete sich in den vergangenen Tagen schon ab. Er soll am Dienstagmittag vorgestellt werden, danach geht er aufgrund seiner Aktivitäten beim Confed Cup wie auch Kapitän Lars Stindl in den Urlaub. Ginter wird wie Stindl nach dem Trainingslager am Tegernsee in die Vorbereitung einsteigen.

Borussia und Ginter, 23, sind im dritten Anlauf zusammengekommen. 2014, nach dem WM, hatte sich der gebürtige Freiburger für Borussia Dortmund entschieden, im vergangenen Jahr stimmte der BVB einem Wechsel nicht zu. Nun kommt Ginter und soll der Gladbacher Defensive mehr Stabilität geben.

Die Analyse der Borussen hatte ergeben, dass es zu viele Gegentore gab. Ginter, der auch rechts in der Viererkette und vor der Abwehr spielen kann, soll helfen, das Manko zu beheben. In Dortmund machte er in der vergangenen Saison 42 Pflichtspiele und stand auch im DFB-Pokalfinale auf dem Platz, war aber dennoch nicht wirklich glücklich.

Ginter hat trotz seiner 23 Jahre schon einige Erfahrung, hat aber noch Entwicklungspotenzial. Borussias Trainer Dieter Hecking hatte in der vergangenen Saison, als er noch in Wolfsburg tätig war, ebenfalls Interesse an Ginter. Das stete Werben der Gladbacher hat den Mann, der zum Weltmeister-Kader von 2014 gehörte, überzeugt: Er bleibt Borusse, wechselt aber die Farben.

Vom BVB und seinen Fans verabschiedet er sich bei Instagram: "In knapp 100 Spielen habe ich alles für Dortmund gegeben und habe unvergessliche Momente mit der Mannschaft und dem Verein erlebt, darunter fantastische wie die Pokalnacht von Berlin, aber auch schwierige wie das Bombenattentat auf unseren Bus." Aber auch die Vorfreude auf Gladbach ist groß: "In Gladbach entwickelt sich eine hungrige junge Mannschaft mit sehr viel Potential. Ich freue mich riesig, nun dort meinen Weg weiter zu gehen und ein Teil der Zukunft dieses Vereins zu sein."

