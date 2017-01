Eberl kündigt Kolodziejczak-Transfer an

Im Rahmen der Vorstellung von Trainer Dieter Hecking bei Borussia Mönchengladbach hat Sportdirektor Max Eberl die Transfergerüchte um Timothée Kolodziejczak bestätigt.

Denis Canalp (can) leitet die Sportredaktion bei RP Online und unterstützt die Doppelspitze des RP-Sportressorts.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

"Den Namen müsste Ihr Euch merken", sagte Eberl auf der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag auf Nachfrage. "Er absolviert gerade den Medizincheck. Wir sind bei seiner Verpflichtung auf einem sehr guten Weg. Wir hoffen, dass er spätestens am Freitag im Trainingslager in Marbella bei uns einsteigt. Kolodziejczak ist aber kein Indiz dafür, dass Andreas Christensen im Sommer definitiv gehen wird", ergänzte der 43-Jährige.

"Er ist der Spieler, nach dem wir gesucht haben. Er ist jung, aber schon sehr erfahren, hat schon zweimal die Europa League gewonnen und mit 16 Jahren erstmals Champions League gespielt und ist ein sehr ehrgeiziger Spieler", fügte Eberl hinzu.

Eberl wollte sich noch nicht festlegen, ob der 25 Jahre alte französische Abwehrspieler des FC Sevilla der einzige Winterzugang der Borussia bleibt. "Ansonsten werden wir in Ruhe entscheiden, ob noch etwas zu tun ist oder nicht. Grundsätzlich sind wir mit dem Kader zufrieden", sagte Eberl.