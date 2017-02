Borussia droht im Sommer der Abschied von Mo Dahoud. Die Gladbacher möchten den Vertrag mit dem Mittelfeld-Juwel verlängern. Nach einem aktuellen Medienbericht hat allerdings Borussia Dortmund die Nase vorn im Rennen um Dahoud. Eine endgültige Entscheidung ist nach Informationen unserer Redaktion noch nicht gefallen.

Dahoud soll sich mit dem BVB einig sein und in Kürze unterschreiben, berichtet die "Bild". Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hielt sich allerdings bedeckt. "Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen", wird Zorc in dem Blatt zitiert.

Der Vertrag von Dahoud läuft noch bis Sommer 2018. Ende Januar hatte Manager Max Eberl im Interview mit unserer Redaktion gesagt: "Es hat sich nichts verändert. Wir haben den großen Wunsch, den Vertrag zu verlängern. Weiterführende Gespräche gibt es momentan nicht, aber ich will sie natürlich nach dem Ende der laufenden Transferperiode wieder aufnehmen. Ich hoffe, dass wir da an einen Tisch kommen. Dann werden wir weitersehen. Klappt es nicht, hat er im Sommer noch ein Jahr Vertrag. In dem Fall muss man sich in die Augen sehen und herausfinden, was für alle Beteiligten das Beste ist." Übersetzt heißt das wohl, dass man Dahoud schon in diesem Sommer ziehen lassen würde, wenn man sich Verein und Spieler nicht auf eine Verlängerung einigen können.

Nach Informationen der "Bild" würde die Ablösesumme aber auch dann vergleichsweise gering ausfallen. Dahoud hat angeblich eine Ausstiegsklausel, laut der er Gladbach im Sommer für rund zehn Millionen Euro verlassen kann.

Für einen Wechsel nach Dortmund würden Dahouds junges Alter sprechen sowie die Nähe zur Heimat. Der 21-Jährige kommt aus Langenfeld in der Nähe von Düsseldorf. Italienische und englische Medien hatten ihn zuletzt auch mit dem AC Mailand, Juventus Turin und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.

