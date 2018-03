später lesen Probleme gegen die besten Sechs Borussia muss in Leverkusen ihre Bilanz aufbessern FOTO: rtr, mb FOTO: rtr, mb 2018-03-09T11:48+0100 2018-03-09T11:56+0100

Schon vergangene Saison hatte Borussia Probleme gegen die Mannschaften, die es am Ende in den Europapokal schafften. Gegen Bayer Leverkusen, den Gegner am Samstag, kommt es also darauf an, gegen ein Top-Team mal nicht den Kürzeren zu ziehen. Von Jannik Sorgatz