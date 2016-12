Ein neuer Bildband fängt Menschen rund um die Heimspiele von Borussia Mönchengladbach ein. Dieses Bild zeigt einen Rainer Bettinger vor dem Spiel gegen den Hamburger SV am 30. März 2014. weniger

Ein neuer Bildband fängt Menschen rund um die Heimspiele von Borussia Mönchengladbach ein. Dieses Bild zeigt einen Rainer Bettinger vor dem Spiel gegen den Hamburger SV am 30. März 2014.

Greenkeeper Detlev Moll bereitet den Rasen für die Partie der Borussia gegen den FC Augsburg am 8. März 2014 vor.

Noah Papenfuß und Michael Nduka aus der Gladbacher E-Jugend vor dem Spiel gegen Hertha BSC am 22. März 2014.

Henning Himmelreich schwenkt vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV am 30. März 2014 eine Borussia-Fahne.

Auch Fans der Gladbacher Gegner werden in dem Buch gezeigt. So wie Patrick Kolbe von den Supporters Bayern vor dem Heimspiel der Borussia gegen Bayern München am 5. Dezember 2015.