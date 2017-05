Nico Schulz avancierte in der Bundesligapartie gegen Mainz zum Matchwinner. weniger

Nico Schulz avancierte in der Bundesligapartie gegen Mainz zum Matchwinner.

In der 31. Minute bereitete der gebürtige Berliner nach einem starken Solo das 1:0 durch Lars Stindl vor. weniger

In der 31. Minute bereitete der gebürtige Berliner nach einem starken Solo das 1:0 durch Lars Stindl vor.

Der Kapitän musste nach der Schulz-Hereingabe nur noch einschieben. Eigentlich wollte der 24-Jährige aber schießen."Wenn mir mein Schuss nicht abrutscht, geht er auch nicht rein. Aber so war es natürlich gut", sagte der Linksfuß. weniger

Der Kapitän musste nach der Schulz-Hereingabe nur noch einschieben. Eigentlich wollte der 24-Jährige aber schießen."Wenn mir mein Schuss nicht abrutscht, geht er auch nicht rein. Aber so war es natürlich gut", sagte der Linksfuß.

Mainz kann in der Defensive nicht klären und in seinem ersten Bundesligaspiel von Beginn an für Borussia erzielt der mit einem satten Schuss das 2:0.