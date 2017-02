später lesen Borussia Mönchengladbach Bewerten Sie die Leistung beim 3:0 gegen Freiburg FOTO: dpa, fg Teilen

Zum ersten Mal seit neun Monaten hat Borussia zwei Ligaspiele in Folge gewonnen. Das 3:0 gegen den SC Freiburg fiel am Ende zu hoch aus, da waren sich die Trainer einig. Und so sind die Noten für Dieter Heckings Spieler wohl etwas schlechter, als das reine Ergebnis vermuten lässt.