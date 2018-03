Beim 3:3 gegen Hoffenheim gibt es aus Borussias Sicht endlich mal wieder Stürmertore zu bejubeln. Vor allem Kapitän Lars Stindl wurde für seine engagierte Leistung belohnt.

Stindl beendete durch sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:2 seine 1506 Minuten andauernde Torlosigkeit und bekam in unserer Einzelkritik eine glatte 2. Jonas Hofmann agierte weniger glücklich. Er war an allen Treffern der zweiten Halbzeit beteiligt – auch an denen der Gäste. Wie haben Sie die Leistung der Borussen gesehen?

(ame/jaso)