"Es ist ein erster Schritt. Nicht mehr und nicht weniger", sagte Sportdirektor Max Eberl nach dem 0:0 beim SV Darmstadt. Das brachte den Borussen Noten zwischen 3+ und 4- in unserer Einzelkritik. Wie hätten Sie die Leistungen bewertet?

Seit dem 14. Mai 2016 wartet Gladbach auf einen Auswärtssieg in der Bundesliga. Das Resultat am Samstag brachte immerhin den zweiten Punkt in den acht Monaten, die seitdem vergangen sind. Aber das Schlusslicht aus Darmstadt hatte zuvor eben auch acht Spiele in Folge verloren. Entsprechend zurückhaltend bewerteten die Borussia-Verantwortlichen das Spiel.

Jetzt sind Sie gefragt: Welche Noten geben Sie den elf Spielern, die mindestens 30 Minuten auf dem Platz standen? Bis am Dienstag um 11 Uhr können Sie abstimmen. Danach lösen wir das Ergebnis auf. Hier können Sie abstimmen.