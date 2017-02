Lars Stindl und André Hahn erzielten die Tore, aber der beste Borusse beim 2:0 gegen den FC Ingolstadt war einer, der ganz hinten seinen Job erledigte: Torwart Yann Sommer.

Seine Paraden gegen Marvin Matip und Almog Cohen waren herausragend. So hielt er die Null, bereits zum vierten Mal im sechsten Bundesligaspiel nach der Winterpause. Unser Urteil: Note 1-. Jetzt sind Sie an der Reihe: Bewerten Sie die Leistung der Borussen in Ingolstadt.

Wenn Sie die App "Borussia für Fans" nutzen, gelangen Sie hier zur Abstimmung.