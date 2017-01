Live und in Farbe blamiert

Testspiele laufen in der Regel unter dem Motto "nicht überbewerten". Allerdings hat sich Borussia Mönchengladbach beim Telekom Cup so schwach präsentiert, dass Dieter Hecking und seine Spieler den Auftritt sehr ernst nehmen sollten. Von Jannik Sorgatz

Im 1863 Kilometer entfernten Marbella hatte sich Borussia eine Wohlfühloase eingerichtet. Die Negativerlebnisse der vergangenen Monate schienen nicht nur geografisch ganz weit weg zu sein. Im nur 24 Kilometer entfernten Düsseldorf rückten die Erinnerungen an die letzten Auftritte vor der Winterpause nun wieder ganz nah heran.

Hatte es diese gelungenen sechs Tage in Spanien überhaupt gegeben? Es ist gar nicht so leicht, in zwei halben Testspielen einen derart desolaten Eindruck zu hinterlassen wie Gladbach beim 0:1 gegen den FSV Mainz 05 und beim 0:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Angemessen drastisch ordnete Sportdirektor Max Eberl den Telekom Cup aus Borussia-Sicht ein: "Unter aller Sau" sei das gewesen.

Vorne harmlos, hinten haarsträubend

Der übertragende Sender Sat. 1 mag sich mehr erhofft haben als rund eine Million Zuschauer. Dagegen konnten Dieter Hecking und seine Mannschaft froh sein, dass das Vorbereitungsturnier im Free-TV nicht ein größeres Publikum anzog. Denn die Borussia-Fans, die eingeschaltet hatten, waren größtenteils entsetzt. Dabei hatten sie vorab noch gescherzt, dass eines der großen Hinrundenprobleme im 45-Minuten-Format nicht zum Tragen kommen könne: die große Diskrepanz zwischen erster und zweiter Halbzeit. Doch die Leistung gegen Düsseldorf geriet noch schwächer als die gegen Mainz, weil sich zu Harmlosigkeit im Angriff noch haarsträubende Abwehrfehler gesellten.

Fünf Tage bleiben noch zur Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel beim SV Darmstadt. Da kann Hecking einiges reparieren. Nur die berühmten Basics müssen Borussias Spieler schon selber anbieten.