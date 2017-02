Patrick Herrmann war etwas zerzaust, als er vom Bremer Rasen kam. Die Frisur, sonst streng fixiert, war etwas in Unordnung geraten während des Spiels an der Weser. Doch das störte Herrmann kein bisschen. "Es läuft 2017", sagte er im Vorbeigehen und schaute dabei sehr zufrieden aus. Von Karsten Kellermann

Herrmann meinte zum einen das, was das Team derzeit leistet. Zehn Punkte in vier Spielen hat es geholt und sich damit deutlich von der Abstiegsregion distanziert. Herrmann meinte aber auch sich selbst. Denn er ist wieder da. Passend zu seinem Geburtstag am Sonntag, an dem er 26 wurde, gab es ein hübsches Geschenk von Trainer Dieter Hecking: Herrmann gehörte an der Weser zum ersten Mal nach seiner Verletzung, die er sich am 4. November 2016 in Berlin zugezogen hatte, wieder zur Startelf.

Beim 3:0 gegen den SC Freiburg hatte er ein verblüffendes Kurzzeit-Comeback mit einem Tor. Und nun sollte er mit seiner Geschwindigkeit die Bremer Abwehr aufmischen. Das gelang ihm ein ums andere Mal. Zwar war er mit 7,7 Kilometern der Offensivmann mit der geringsten Laufleistung, doch war er gleichwohl ein Aktivposten: Zwei Torschüsse gab er ab, den einen wehrte Keeper Felix Wiedwald ab, der zweite wurde abgeblockt. Zudem legte Herrmann André Hahn (24.) und Thorgan Hazard (24.) Torgelegenheiten auf.

In Bremen reaktivierte Hecking das bewährte Eigengewächs-Duo auf rechts: Tony Jantschke, der sicher verteidigte und einmal mit spektakulärem Einsatz das 1:1 verhinderte, und eben Herrmann. 71 Minuten hielt der Flügelstürmer durch, dann kam Josip Drmic für ihn. Es waren 71 Minuten, die Herrmann seinen Geburtstag richtig versüßt haben.

Es geht aufwärts für Borussia. "2017 = 10 Punkte", schrieb Herrmann bei Instagram und machte einen Haken dran. Er selbst hat das für ihn so unglückliche 2016 abgehakt und hat das gute Gefühlt, dass es für ihn persönlich aufwärts geht. Auch wenn die Frisur in Bremen am Ende nicht richtig saß.